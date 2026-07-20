PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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20.07.2026 11:47:00
Mac Pro: Apple dachte an neues Modell - und gleich zwei „Extreme“-Chips
Apples schnellster Rechner ist mittlerweile der Mac Studio. Das war lange anders. Nun gibt es neue Details zu alten Planungen im Hinblick auf High-End-Systeme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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