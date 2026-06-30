Macarthur Minerals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Macarthur Minerals hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 AUD. Im Vorjahr hatten -0,140 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at