Macarthur Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Macarthur Minerals stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,130 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at