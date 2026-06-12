Macbee Planet,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Macbee Planet,Inc Registered hat am 11.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 43,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 12,89 Milliarden JPY, gegenüber 13,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,05 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 169,49 JPY. Im Vorjahr waren 243,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 50,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 51,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at