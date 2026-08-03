Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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03.08.2026 11:18:00
MacBook Air: Verfügbarkeitsprobleme bei Apples beliebtem Notebook
Die von Tim Cook vorhergesagten Lieferschwierigkeiten sind da: Das aktuelle MacBook Air M5 kommt erst in Wochen zum Kunden. Grund ist die Speicherkrise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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