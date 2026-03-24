Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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24.03.2026 11:23:00
MacBook Neo: Billiges Kühlpad erlaubt konstantere Leistung
Apples Einsteiger-Notebook kommt ohne Lüfter aus. Die Hitzeabfuhr bei hoher Leistungsabforderung ist nicht ideal. Ein Bastler will helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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