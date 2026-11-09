Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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09.11.2026 12:57:00
MacBook Neo: Neue Version kommt im ersten Halbjahr, ambitioniertes Verkaufsziel
Neo im Einsatz" />
Apples günstigstes Notebook bekommt wohl im kommenden Jahr seinen ersten Nachfolger. Hardware-Details liegen vor, nun auch Termin- und Verkaufsprognosen.
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