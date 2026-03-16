Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
|
16.03.2026 11:37:00
MacBook Neo: Warum Apples Einsteiger-Notebook vergleichsweise schwer ist
Mit 1,23 kg hat Apples Einsteiger-Notebook so viel auf den Rippen wie das MacBook Air – obwohl der Aluprozess laut Apple Material spart. Das sind die Gründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neo Corp International Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Neo Corp International Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|218,90
|0,02%
|Neo Corp International Ltd
|1,52
|-5,00%