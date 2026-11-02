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02.11.2026 12:05:00

MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display: Wie das leuchtende Apple-Logo funktioniert

MacBook <a href=Pro mit PROLED und leuchtendem Apple-Logo" />

Apples erster Touchscreen-Mac ist auch von weitem gut erkennbar: Das Apple-Logo hat wieder Licht. Die technischen Hintergründe.

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Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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