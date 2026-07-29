Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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29.07.2026 19:23:00
MacBook Ultra: Nur OLEDs von Samsung - und das wird teuer
Apple soll abschließend entschieden haben, wer die Screens für seinen neuen OLED-MacBook-Formfaktor liefert. LG und BoE bleiben offenbar außen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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