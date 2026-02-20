|
Macerich: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Macerich präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Macerich ein Ergebnis je Aktie von -0,890 USD vermeldet.
Macerich hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Macerich vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 924,36 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,02 Milliarden USD ausgewiesen.
