Macerich Aktie
WKN: 888353 / ISIN: US5543821012
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16.11.2026 14:06:05
Macerich Buys Oakridge Mall For Approx. $250 Mln
(RTTNews) - The Macerich Company (MAC), a real estate investment trust, on Monday said it had acquired Oakridge Mall in San Jose, California, for approximately $250 million.
The transaction will be funded entirely with equity through the partial settlement of 11 million shares issued under forward sale agreements linked to its June 2026 public offering. The shares carry an initial forward net price of $23.12 per share.
Macerich said it is purchasing the mall at an attractive valuation, with stabilized net operating income yields in line with the previously indicated range of 9 percent to 11 percent.
Looking forward, the company expects the deal to add $0.02 per share to its 2028 funds from operations target, with the contribution increasing to $0.03 per share once the property reaches stabilization.
In pre-market trading, the shares were trading 0.04 percent lower at $25.06 on the New York Stock Exchange.
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