Macerich stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Macerich äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 307,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at