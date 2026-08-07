Macerich stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Macerich hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 251,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Macerich 178,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at