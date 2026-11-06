Macerich: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Macerich veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent auf 262,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 254,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at