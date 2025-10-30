Macfos gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Macfos hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Macfos ein EPS von 6,74 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 684,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 898,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at