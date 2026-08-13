Macfos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Macfos hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,61 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,86 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 813,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Macfos 592,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at