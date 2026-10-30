Macfos legte Quartalsergebnis vor

Macfos hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 7,10 INR. Im letzten Jahr hatte Macfos einen Gewinn von 4,94 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Macfos mit einem Umsatz von insgesamt 987,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 44,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at