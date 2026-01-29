|
29.01.2026 06:31:29
Macfos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Macfos hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 5,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Macfos 2,95 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Macfos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 788,9 Millionen INR im Vergleich zu 458,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!