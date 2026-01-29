Macfos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Macfos hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Macfos 2,95 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Macfos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 788,9 Millionen INR im Vergleich zu 458,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at