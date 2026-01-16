16.01.2026 06:11:38

Machado: Habe Trump Nobelpreis-Medaille überreicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre Nobelpreis-Goldmedaille nach eigenen Angaben US-Präsident Donald Trump überreicht. Sie äußerte sich nach dem Treffen der beiden in Washington nicht dazu, ob Trump ihr Geschenk angenommen habe. Etwas später berichtete dann der US-TV-Sender Fox News unter Berufung auf das Weiße Haus, der Präsident habe die Medaille akzeptiert.

Trump sagt schon seit Monaten immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis verdient hätte. Vergangenes Jahr wurde aber Machado damit ausgezeichnet.

Nobelpreis-Gewinner erhalten neben einer Urkunde auch eine goldene Medaille. Sie habe ihre Medaille Trump gegeben, sagte Machado vor Journalisten in Washington. Das Nobelpreis-Institut hatte schon vor Tagen klargestellt, dass ein Nobelpreis nicht weitergereicht werden könne.

Machado hatte ihren Preis zuvor Trump gewidmet. Sie kämpft um ihre künftige Rolle in Venezuela, wo Trump Anfang des Jahres den autoritären Machthaber Nicolás Maduro und dessen Frau mit Militärgewalt in Gewahrsam nehmen und in die USA bringen ließ, wo ihnen Drogenschmuggel vorgeworfen wird. Trump hatte bisher gesagt, Machado habe nicht den nötigen Rückhalt und Respekt in Venezuela, um das Land zu führen. Die USA setzen aktuell auf Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die den Spitzenposten übernahm./so/DP/zb

