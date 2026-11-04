Machino Plastics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Machino Plastics lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,890 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Machino Plastics mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at