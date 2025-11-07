Machino Plastics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Machino Plastics hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,45 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,10 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Machino Plastics einen Umsatz von 927,4 Millionen INR eingefahren.

