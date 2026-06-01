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01.06.2026 06:31:29
Machino Plastics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Machino Plastics hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,41 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Machino Plastics noch ein Gewinn pro Aktie von 5,71 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,43 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Machino Plastics 1,07 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,16 INR. Im letzten Jahr hatte Machino Plastics einen Gewinn von 13,94 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,89 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,92 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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