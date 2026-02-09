|
Machino Plastics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Machino Plastics hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,26 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Machino Plastics 936,9 Millionen INR umgesetzt.
