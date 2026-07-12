Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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12.07.2026 18:55:14

"Macht alles nur noch schlimmer": Volkswagen-Betriebsrat geht mit Blumes Kommunikation ins Gericht

Wie viele Mitarbeiter sollen entlassen werden? Wie viele Werke sollen schließen? Der Sparkurs der Konzernspitze treibt die Volkswagen-Mitarbeiter um. Doch konkrete Angaben gibt es nicht. Für den Betriebsrat des Konzerns macht das alles nur noch schlimmer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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