Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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12.07.2026 18:55:14
"Macht alles nur noch schlimmer": Volkswagen-Betriebsrat geht mit Blumes Kommunikation ins Gericht
Wie viele Mitarbeiter sollen entlassen werden? Wie viele Werke sollen schließen? Der Sparkurs der Konzernspitze treibt die Volkswagen-Mitarbeiter um. Doch konkrete Angaben gibt es nicht. Für den Betriebsrat des Konzerns macht das alles nur noch schlimmer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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