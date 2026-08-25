Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.08.2026 10:46:07
"Macht den ersten Fehler": VW-Aufseher kritisiert Vorstandschef Blume deutlich
Bei Volkswagen ist die Stimmung im Keller. Konzernchef Blume will den "überdimensionierten" Giganten umstrukturieren. Der niedersächsische Ministerpräsident Lies sieht in der Größe dagegen ein "riesiges Pfund" für die Zukunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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