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11.09.2026 06:31:28
Machten: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Machten hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Machten in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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