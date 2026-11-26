Machten ließ sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Machten die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Machten hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at