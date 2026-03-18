Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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18.03.2026 11:51:57
Machtkampf um deutsche Bank: Unicredit will "Patt-Situation" bei Commerzbank überwinden
Am Montag legt die Unicredit ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank vor. Bei dem Geldhaus ist man darüber allerdings gar nicht begeistert. Dennoch legt der Chef des italienischen Instituts nach und will die Situation im "konstruktiven Dialog" lösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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