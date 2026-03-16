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Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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16.03.2026 08:05:53

Machtkampf um Geldhaus: Unicredit legt offizielles Angebot für Commerzbank vor

Der Übernahmekampf um die Commerzbank währt bereits seit mehr als einem Jahr. Die Unicredit ist derzeit der größte Investor. Jetzt legt das Geldhaus ein offizieles Angebot vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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