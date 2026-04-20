Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.04.2026 00:22:00

Machtwechsel bei Apple: Tim Cook übergibt an John Ternus

Die Personalie ist keine Überraschung, aber dennoch ein Paukenschlag: Bei Apple endet die erfolgreiche Ära Tim Cook. Hardware-Chef John Ternus übernimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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