Machtwechsel bei Apple: Nach Tim Cook kommt John Ternus an die Spitze - Aktie im Blick

• Tim Cook gibt CEO-Posten zum 1. September 2026 ab und wird Executive Chairman• Nachfolger John Ternus verantwortete bei Apple zentrale Produkte wie iPhone, Mac, iPad und AirPods• Unter Ternus prägten Hardware-Innovationen, Nachhaltigkeit und neue Materialien die Produktstrategie des Konzerns

Wechsel an der Unternehmensspitze

Am Montag gab Apple bekannt, dass Tim Cook nach 15 Jahren als CEO zurücktritt und sein Amt an Hardware-Chef John Ternus übergibt. Ternus wird den Posten mit Wirkung zum 1. September 2026 übernehmen. Cook wird dann in die Rolle des Executive Chairman des Board of Directors wechseln und das Unternehmen so weiter in bestimmten Bereichen unterstützen. Der Wechsel sei vom Vorstand einstimmig beschlossen worden und sei "das Ergebnis eines sorgfältig durchdachten, langfristigen Nachfolgeplanungsprozesses", heißt es in Apples Pressemitteilung zum Wechsel an der Unternehmensspitze. Bis es so weit ist, werde Cook seine Rolle als CEO weiterführen und eng mit seinem Nachfolger zusammenarbeiten, um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen.

Wer ist der Nachfolger von Tim Cook?

Vor seiner Tätigkeit bei Apple arbeitete Ternus als Maschinenbauingenieur bei Virtual Research Systems, schreibt Apple in seiner Pressemitteilung. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Pennsylvania. Er kam 2001 in das Produktentwicklungsteam von Apple und übernahm 2013 die Position des Vizepräsidenten für Hardwareentwicklung. Im Jahr 2021 wurde er zum Senior Vice President für Hardwareentwicklung in die Unternehmensleitung berufen. Während seiner gesamten Laufbahn bei Apple verantwortete er die Entwicklung einer Vielzahl wichtiger Produkte über sämtliche Kategorien hinweg und war an der Einführung neuer Produktfamilien wie iPad und AirPods beteiligt. Zudem spielte er eine zentrale Rolle bei zahlreichen Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch.

Neuerungen und Verbesserungen unter Ternus

Insbesondere beim Mac trug Ternus laut Apple dazu bei, dass diese Produktlinie leistungsfähiger wurde und heute erfolgreicher ist als je zuvor in ihrer rund 40-jährigen Geschichte. Dazu zählt auch die jüngste Einführung des MacBook Neo, eines neuen Laptop-Modells, das den Zugang zum Mac für eine breitere Nutzergruppe erweitert. Im vergangenen Herbst zeigte sich die Arbeit seines Teams unter anderem in der neuen iPhone-Generation, darunter das iPhone 17 Pro und Pro Max mit hoher Leistung, das besonders dünne und robuste iPhone Air sowie das iPhone 17 als umfassendes Upgrade für Nutzer. Unter seiner Führung wurden außerdem die AirPods weiterentwickelt und zusätzlich in ein Hörgesundheitssystem integriert, das auch als frei verkäufliches Hörgerät genutzt werden kann.

Einfluss auf die Unternehmensstrategie

Darüber hinaus beeinflusste Ternus maßgeblich die Strategie des Unternehmens in den Bereichen Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, erklärt Apple. Er führte neue Verfahren ein, die Apple-Produkte widerstandsfähiger machen, und setzte Impulse bei Material- und Designinnovationen, die den CO2-Fußabdruck der Produkte reduzieren. Dazu gehören eine neu entwickelte recycelte Aluminiumlegierung, der Einsatz von 3D-gedrucktem Titan in der Apple Watch Ultra 3 sowie Verbesserungen bei der Reparierbarkeit, die die Nutzungsdauer verschiedener Geräte verlängern.

Apple-Aktie im Fokus

Seit Jahresstart zeigt sich die Apple-Aktie wenig bewegt. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Papiere des iKonzerns aber deutlich zulegen - das Plus beläuft sich auf rund 39 Prozent. Am Dienstag verlor Apple-Aktie an der NASDAQ letztlich 2,52 Prozent auf 266,17 US-Dollar.

Die US-Investmentbank JPMorgan bestätigt nach dem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze ihre positive Einschätzung für Apple und behält das Kursziel von 325 US-Dollar sowie die Einstufung "Overweight" bei. Analyst Samik Chatterjee bewertet in einer aktuellen Studie die geplante Führungsnachfolge bei Apple als vorteilhaft. Mit John Ternus rücke demnach ein Manager in den Vordergrund, der einen starken Schwerpunkt auf Produktentwicklung und Hardware habe.

Insgesamt zeigen sich die Analysten zuversichtlich für die Apple-Aktie: Basierend auf den 12-Monats-Kurszielen von 25 Wall-Street-Analysten für Apple aus den letzten drei Monaten liegt das durchschnittliche Kursziel laut TipRanks bei 305,81 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 350,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 248,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von zwölf Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 273,05 US-Dollar. Von den 25 Wall-Street-Analysten empfehlen 16 Die Aktie zum Kauf, acht Analysten raten zum Halten und lediglich ein Analyst rät zum Verkauf.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at