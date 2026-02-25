Mack-Cali Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mack-Cali Realty hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Mack-Cali Realty 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 97,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mack-Cali Realty im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 97,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,14 Millionen USD im Vergleich zu 271,07 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at