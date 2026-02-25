|
25.02.2026 06:31:29
Mack-Cali Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mack-Cali Realty hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat Mack-Cali Realty 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 97,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Mack-Cali Realty im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 97,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,14 Millionen USD im Vergleich zu 271,07 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.