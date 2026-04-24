Mack-Cali Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mack-Cali Realty hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 70,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at