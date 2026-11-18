MacKenzie Realty Capital gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

MacKenzie Realty Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,200 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MacKenzie Realty Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at