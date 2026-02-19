|
MacKenzie Realty Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MacKenzie Realty Capital hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
