MacKenzie Realty Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MacKenzie Realty Capital lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,700 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,13 Prozent auf 5,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at