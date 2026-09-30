MacKenzie Realty Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MacKenzie Realty Capital präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MacKenzie Realty Capital -3,960 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MacKenzie Realty Capital einen Umsatz von 4,8 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 9,540 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MacKenzie Realty Capital ein Ergebnis je Aktie von -18,660 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,06 Prozent auf 19,88 Millionen USD. Im Vorjahr hatte MacKenzie Realty Capital 21,86 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at