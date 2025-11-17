MacKenzie Realty Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MacKenzie Realty Capital hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,18 Prozent auf 4,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at