02.03.2026 06:31:29
Macmic Science Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Macmic Science Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Macmic Science Technology A ein EPS von -0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 363,2 Millionen CNY – ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Macmic Science Technology A 351,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,080 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,35 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden CNY umgesetzt.
