MACNICA FUJI ELECTRONICS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MACNICA FUJI ELECTRONICS hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 61,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,54 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 393,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at