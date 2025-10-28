MACNICA FUJI ELECTRONICS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MACNICA FUJI ELECTRONICS lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,21 JPY gegenüber 40,05 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MACNICA FUJI ELECTRONICS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 262,63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at