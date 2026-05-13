MACNICA FUJI ELECTRONICS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MACNICA FUJI ELECTRONICS lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,84 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,18 Prozent auf 326,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 155,54 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MACNICA FUJI ELECTRONICS 140,93 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 214,20 Milliarden JPY gegenüber 1 034,18 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at