03.02.2026 06:31:28
MACNICA FUJI ELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MACNICA FUJI ELECTRONICS hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
MACNICA FUJI ELECTRONICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,28 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 312,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
