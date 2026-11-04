MACNICA FUJI ELECTRONICS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MACNICA FUJI ELECTRONICS hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MACNICA FUJI ELECTRONICS 33,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat MACNICA FUJI ELECTRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 437,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 49,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at