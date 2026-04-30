ICONS Aktie
WKN DE: A0Q3C9 / ISIN: US45105S2068
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30.04.2026 12:44:00
macOS 26: Entwickler bekommen unerwünschte Menü-Icons aufgedrückt
In Tahoe hat Apple damit begonnen, Icons neben Menüeinträgen zu platzieren. Das Problem: Nicht selten passen sie nicht wirklich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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