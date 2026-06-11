Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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11.06.2026 11:20:00

macOS 27: Apple nimmt Touchscreen-Steuerung vorweg - via iPad

Wer testen will, wie sich ein Finger-gesteuerter Mac anfühlt, kann dies mit dem neuen macOS über einen Umweg ausprobieren: per Sidecar-Feature auf dem iPad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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