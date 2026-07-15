Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.07.2026 10:00:00
macOS-27-Beta : Offenbar Dateisystemprobleme im Zusammenhang mit Time Machine
Die dritte Entwicklerbeta von macOS 27 scheint unter Umständen das SSD-Dateisystem zu korrumpieren. Das Problem: Dies ist auch die erste Public Beta.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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