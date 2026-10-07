Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
07.10.2026 15:03:00
macOS-App von Google: Lokale KI soll Notizen erfassen und mit Dateien arbeiten
Google AI Edge Foresight läuft mit einem Gemma-Modell und soll Meetings zusammenfassen und Mac-Dokumente verstehen. Alles sei „100% lokal on-device“, so Google.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
07.10.26
|Google launches platform to create video games from text prompts (Financial Times)
|
06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
04.10.26
|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 675,00
|0,68%
|Alphabet A (ex Google)
|311,90
|-0,38%
|Alphabet C (ex Google)
|308,80
|-0,47%