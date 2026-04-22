MacReportnet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MacReportnet veröffentlichte am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at